Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
Мир
МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
Мир
Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
Мир
МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
Мир
Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
Политика
В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

Сенатор заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Кастюкевич: в подконтрольном Киеву Херсоне наблюдается гуманитарная катастрофа
0
Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне, временно подконтрольном Киеву, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, уехали из города, сообщил 16 ноября сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», — цитирует его «РИА Новости».

В Херсоне остались старики и маломобильные жители. Кастюкевич подчеркнул, что «это наши люди» и они «очень ждут нашего возвращения».

«Возвращения России в русский город Херсон», — заключил сенатор.

Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении
Российские подразделения не дают противнику зацепиться за берег Днепра и создать там плацдарм

В конце октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса. Он указал, что большинство медицинских учреждений закрыты, а большая часть населения живет в страхе перед боевиками и органами киевского режима.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023