В Херсоне, временно подконтрольном Киеву, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, уехали из города, сообщил 16 ноября сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», — цитирует его «РИА Новости».

В Херсоне остались старики и маломобильные жители. Кастюкевич подчеркнул, что «это наши люди» и они «очень ждут нашего возвращения».

«Возвращения России в русский город Херсон», — заключил сенатор.

В конце октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса. Он указал, что большинство медицинских учреждений закрыты, а большая часть населения живет в страхе перед боевиками и органами киевского режима.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.