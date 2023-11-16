Большинство россиян поддержали длинные новогодние каникулы

Больше половины граждан России — 60% — поддержали введение 10-дневных новогодних каникул. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Шесть из десяти респондентов заявили, что поддерживают длинные каникулы, так как они дают возможность провести время с семьей и отдохнуть от работы. При этом среди женщин уровень поддержки 10-дневных выходных выше, чем среди мужчин: 66% против 55% соответственно. Чаще всего за длинные нерабочие дни выступали молодые люди до 34 лет — 69%.

Против 10-дневных новогодних каникул выступили 15% опрошенных. При этом среди отрицательно оценивающих длинные праздники больше мужчин, чем женщин, — 16% против 13%, и людей от 45 лет и старше — 18%. В последней группе также звучали предложения о переносе новогодних выходных дней на майские праздники.

Равнодушно оценивают длительность новогодних каникул 17% опрошенных.

Опрос проводился во всех округах России с 3 по 15 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. участников из числа экономически активного населения РФ старше 18 лет.

Новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря текущего года выпадают на субботу и воскресенье, поэтому также будут нерабочими.

Ранее, 14 ноября, SuperJob сообщил, что инициативу сокращения рабочего времени по пятницам на один час поддержало большинство опрошенных сограждан — 61%. Против данного решения оказались 16% респондентов.