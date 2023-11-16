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Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Москва вошла в топ-10 культурных городов мира, речь идет о доступности и разнообразию музейных экспозиций в рейтинге Global Cities Index 2023. Об этом 16 ноября сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас больше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит 14 тыс. мероприятий и 1300 выставок. Работают программы «Московская музейная неделя», «Музеи — детям», «Ночь в музее», — напомнил он.

Российская столица также заняла седьмое место среди 156 мегаполисов мира в категории «Культурная жизнь». А в общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21-е место.

Эксперты при составлении рейтинга ориентировались, в частности, по таким критериям, как доступность и богатство экспозиции музеев, уровень развития изобразительного и исполнительского искусства, а также развитие индустрии ресторанов и гастрономии. Сравнение мегаполисов основано на открытых данных и включает 29 показателей.

Рейтинг Global Cities Index ежегодно публикуется международной консалтинговой компанией Kearney.

Москва также сохранила первое место в категории «Доступность и богатство экспозиции музеев».

В 2022 году в музеях Москвы побывали 16,2 млн горожан и гостей столицы — повторен абсолютный рекорд, достигнутый до пандемии. Росту популярности московских музеев способствуют такие программы, как «Московская музейная неделя», «Музеи — детям», а также «Ночь в музее».

Проект «Музеи — детям» — один из самых популярных среди столичных школьников и студентов колледжей.

«Наибольшей популярностью у школьников и студентов пользуются Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно», — написал Собянин в своем блоге.

В их числе также объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово», Государственный музей А.С. Пушкина и Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева.

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Проект «Музеи — детям» постоянно развивается и расширяется. Всего ребят ждут 119 городских, частных и ведомственных музейных площадок.

«Москва проводит «Ночь в музее» с 2007 года. Преданные поклонники не пропускают ни одну акцию. Приходит много молодых людей, которые открывают для себя культурный мир столицы в таком необычном формате», — добавил мэр Москвы.

Ранее в четверг сообщалось, что в московском Музее AZ открылась выставка «Секунда, умноженная на вечность». На ней демонстрируются работы двух советских художников, занимавшихся абстрактной живописью, — Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко. Выставка будет сопровождаться программой специальных событий: циклом лекций, кинолекторием, детскими образовательными программами.

В середине октября сообщалось, что больше всего среди городов России в бархатный сезон путешественники выбирали Москву: 22,9% заказов приходится на столичные гостиницы. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом популярность столицы в этом отношении не изменилась.

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