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В Москве показали первую ретроспективу советского абстракциониста Михнова-Войтенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В московском Музее AZ открылась выставка «Секунда, умноженная на вечность». На ней демонстрируются работы двух советских художников, занимавшихся абстрактной живописью, — Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко.

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Это первый крупный музейный проект, посвященный Михнову-Войтенко. Работы ленинградского живописца предоставили галерея pop/off/art, Русский музей, наследники Михнова-Войтенко, Новый музей Аслана Чехоева и частные коллекционеры. Часть вещей происходит из собрания Музея AZ.

Кураторами экспозиции выступили Сергей Попов, Серафима Кострова и Наталья Волкова. На трех этажах музея они разместили живопись и графику двух выдающихся представителей нонконформизма. Кроме того, зрителям предложат экспериментальный документальный фильм «Секунда, умноженная на вечность» режиссера Зои Апостольской.

Выставка будет сопровождаться программой специальных событий: циклом лекций, кинолекторием, детскими образовательными программами. Также подготовлен каталог выставки со статьями ведущих российских искусствоведов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Советская нереальность: чем интересна выставка абстракционистов СССР

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