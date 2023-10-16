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Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Исследователи отметили популярность Москвы среди туристов в бархатный сезон

Чаще всего для путешествий по России в бархатный сезон туристы выбирали Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В этом 2023 году туристы больше отдыхали в России: на страну приходится 78% бронирований, что на 21% больше, чем в прошлом 2022-м. Соответствующее исследование о бархатном сезоне 2023 года провели представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с документом 16 октября ознакомился телеканал RT.

Исследователи обратили внимание на то, что больше всего среди городов России в бархатный сезон путешественники выбирали Москву: 22,9% заказов приходится на столичные гостиницы. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом популярность столицы в этом отношении не изменилась.

Второе место в таблице занял Санкт-Петербург с долей 14,9%, что в свою очередь на 10% меньше, чем в 2022 году. Третья позиция в рейтинге принадлежит Адлеру с 4,8%, где спрос на жилье также снизился на 18% за год.

Однако в исследовании сказано, что россияне часто предпочитали останавливать свой выбор на Казани (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садке (2,2%), Краснодаре (2,1%), Екатеринбурге (2,0%), Калининграде (1,9%) и Нижнем Новгороде (1,6%).

Среди самых популярных зарубежных направлений аналитики указали на Стамбул, в котором в 2023 году в бархатный сезон отдыхали 10,4% клиентов. Спрос на отели в турецком городе по сравнению с 2022 годом вырос на 10%.

После Стамбула в рейтинге расположились Ереван (4,3%) и Дубай (4,2%). По словам исследователей, востребованность обоих направлений возросла — на 10 и 60% соответственно.

Кроме того, в топе 2023 года среди зарубежных направлений оказались Минск (3,8%), Тбилиси (2,4%), Париж (2,2%), Анталья (2,1%), Бангкок (1,8%), Рим (1,7%) и Алма-Ата (1,5%).

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Ранее в этот же день синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на черноморских курортах России со вторника ожидается понижение температуры воды и воздуха. Синоптик отметил, что моржи (привыкшие к холодной воде люди) смогут наслаждаться купальным сезоном еще в течение недели, отметив, что к воскресенью температурный фон увеличится до +23…+25 градусов.

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