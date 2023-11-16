Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Пиявка принял решение остаться в России, отказавшись от включения в списки на обмен пленными. Об этом 15 ноября сообщает «РИА Новости».

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали. ― Ред.). Первый раз пошли (атаковать. ― Ред.), нас командиры кинули, «мобиков» (мобилизованных. ― Ред.), а сами поубегали», ― заявил пленный военнослужащий.

Пиявка добавил, что в рядах среди мобилизованных в ВСУ служат совсем недавно окончившие школу 18-летние юноши, а также люди с психическими расстройствами.

За день до этого военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты. По его словам, то же самое наблюдается со средствами бронезащиты, которые выдают мобилизованным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре пленный украинский военнослужащий рассказал, что у солдат ВСУ воруют всё, что для них предназначено. По его словам, в армии Украины очень много вранья.

В том же месяце раненый украинский военный Евгений Зиновик рассказал, что был рад попасть в плен к российским военнослужащим. Он рассказал, что после короткого обучения в Великобритании его сразу направили в точку, где, по словам начальства, не должно было быть сильного сопротивления. Однако украинских новобранцев встретил минометный огонь российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.