У военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют все, что предназначено для солдат. Об этом рассказал в среду, 20 сентября, сдавшийся в плен украинский военный.

«Очень много вранья. В тылу в основном это всё видно было. В батальоне гуманитарку мы вообще не видели. Не видели, чтобы к нам приезжали волонтеры. Когда напрямую к волонтерам обращались, они нам что-то привозили. А если через часть что-то идет, то практически не доходила [гуманитарная помощь]», — объяснил мужчина.

Мужчина рассказал, что из обещанных трех машин гуманитарной помощи только одна приехала в его военчасть в Житомир. Он уверен, что в данном случае мэр города виноват в такой несправедливости, так как по его распоряжению бойцов спонсируют всем необходимым для жизни.

«Продукты питания, одежда, сигареты. Потом эти сигареты видел, как продавались в магазинах. То есть акцизная марка стояла, там все по-английски написано было <...> Сразу понятно, что сигареты не наши и кто-то хорошо воспользовался гуманитаркой», — рассказал он.

Кроме того, мужчина также поделился историей своего попадания на фронт. Он объяснил, что, после того как его забрали в военкомат, заставляли ходить по улицам, раздавать повестки и забирать других мужчин.

Спустя некоторое время, практически без военной подготовки (он отметил, что пару раз стрелял на полигоне), его отправили на купянское направление военных действий и сказали окопаться. Во время боя на следующий день совместно с группой украинских военных он спрятался в блиндаж, в который стали попадать гранаты. Подошедшие российские военнослужащие предложили сдаться, и украинцы согласились.

Пленный военнослужащий ВСУ также отметил достойное отношение российских солдат к своей армии.

До этого, 12 сентября, раненый украинский военный Евгений Зиновик рассказал, что был рад попасть в плен к российским военнослужащим. По словам мужчины, его мобилизовали, несмотря на то что он не служил в украинской армии. После короткого обучения в Великобритании его сразу направили в точку, где, по словам начальства, не должно было быть сильного сопротивления. Однако украинских новобранцев встретил минометный огонь российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».