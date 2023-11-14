Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, рассказал 14 ноября военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

«На одном из «сортировочных» пунктов города Харькова перед отправкой в зону боевых действий свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, то же самое наблюдается со средствами бронезащиты, которые выдают мобилизованным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Недовольным военнослужащим старшие офицеры предлагают купить новую форму за собственные средства. В случае несогласия их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения.

В сентябре пленный украинский военнослужащий рассказал, что у солдат ВСУ воруют всё, что для них предназначено. По его словам, в армии Украины очень много вранья.

В том же месяце раненый украинский военный Евгений Зиновик рассказал, что был рад попасть в плен к российским военнослужащим. Он рассказал, что после короткого обучения в Великобритании его сразу направили в точку, где, по словам начальства, не должно было быть сильного сопротивления. Однако украинских новобранцев встретил минометный огонь российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.