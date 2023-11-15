Эсминец США сбил беспилотник из Йемена над Красным морем

Военный корабль Военно-морских сил (ВМС) США Томас Хаднер (USS Thomas Hudner), эсминец класса «Арли Берк», уничтожил в Красном море беспилотник, летевший из Йемена. Об этом 15 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что на данный момент это уже второй дрон, сбитый США рядом со своими военными кораблями после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Агентство добавляет, что Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности к деятельности групп, поддерживаемых Ираном, поскольку региональная напряженность во время конфликта растет, и США пытаются гарантировать, что она не распространится далее в регионе.

Как прокомментировали в Пентагоне, эсминец США в Красном море успешно поразил цель.

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — цитирует представителя военного ведомства «РИА Новости».

До этого, 9 ноября, источник в автономной администрации Иракского Курдистана сообщил, что дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции.

В тот же день помощник министра обороны США Барбара Лиф выразила обеспокоенность в связи с многочисленными атаками на американские базы на Ближнем Востоке. По ее словам, подобные акты представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

Тогда же стало известно об атаке по военной базе США в Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от города Дейр-эз-Зор. За ночь она была обстреляна не менее чем 15 ракетами. Обстрелы происходили несколько раз, в ходе двух из них по позициям Вооруженных сил США было выпущено по четыре и шесть ракет соответственно.