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В России хотят создать круглосуточную помощь для беременных

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В России хотят создать круглосуточную помощь для беременных женщин, которые попали в трудную ситуацию. Такой законопроект будет внесен в Госдуму, 16 ноября, выяснили «Известия».

«Законопроектом предлагается включить в число лиц, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении редакции.

При этом предусматривается включение в набор нового вида услуг: «предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально — медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги».

В записке уточняется, что финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением нового вида социальных услуг, будет осуществляется за счет средств федерального бюджета.

«Предлагаем предоставить беременным женщинам и женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, возможность круглосуточно находиться в учреждениях социальной помощи, оказывающих социально-бытовую, правовую, медицинскую и психологическую поддержку населению. По нашему мнению, такую возможность женщинам нужно предоставлять в рамках гарантированного государством минимального набора социальных услуг», — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

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В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два таких препарата были внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Как отметила акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» 4 октября, контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию.

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