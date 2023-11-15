Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Общество
Заседание суда по делу Дарьи Треповой отложили на 17 ноября
Экономика
Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям
Политика
Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности
Мир
Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России
Экономика
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Мир
Пашинян рассказал о поиске Арменией партнеров для поставок оружия
Мир
Маск назвал Зеленского живущим в собственной реальности мясником
Туризм
Марафон «Территория гостеприимства» стартовал на выставке «Россия»
Мир
Токаеву предложили образовать город Алатау на юге Казахстана
Общество
Землю накрыла магнитная буря уровня G-1

В ГД связали рост преступности с работой круглосуточных «наливаек» в жилых домах

Депутат Полуянова: рост преступности связан с работой круглосуточных «наливаек»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России четверть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, в том числе из-за работы круглосуточных «наливаек». Об этом 15 ноября в разговоре с «Известиями» заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталия Полуянова.

«Вдумайтесь, каждое четвертое преступление в стране совершается человеком в состоянии алкогольного опьянения. По итогам прошлого года в моем избирательном округе — Белгородской области — более 1,5 тыс. преступлений было совершено как раз-таки в пьяном состоянии. Далеко не последняя роль в этой статистике принадлежит круглосуточным «наливайкам», — подчеркнула Полуянова.

По ее словам, «наливайки» — это актуальная тема для жителей многоэтажных домов. Так, депутат рассказала, что жители ее округа часто обращаются к ней с этой проблемой, жалуясь на громкую музыку, нецензурную лексику и поведения клиентов таких заведений. Она отметила, что на такие жалобы иногда приходилось реагировать мгновенно.

«Прекрасно понимаю людей. Моя позиция по этому вопросу неизменна — жилые дома не место, в котором можно наливать спиртное, тем более в ночное время. Взрослые и уж тем более дети не должны быть свидетелями подобного. Ничего не должно мешать людям жить спокойной жизнью, чувствовать себя комфортно в собственном доме», — заключила Полуянова.

Питейное поведение: какие города больше всего страдают от «наливаек»
Предложения о запрете размещения таких заведений в жилых домах не встречают единодушного одобрения

Накануне стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете работы «наливаек» в ночное время. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что по пресечению незаконной деятельности таких заведений создана рабочая группа. Так, за регионами предлагается закрепить право устанавливать запрет на продажу пива, сидра и других напитков в многоквартирных домах.

В этот же день в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в предприятиях быстрого обслуживания, кафетериях, кофейнях, закусочных, столовых и магазинах кулинарии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023