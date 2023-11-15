В ГД связали рост преступности с работой круглосуточных «наливаек» в жилых домах

В России четверть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, в том числе из-за работы круглосуточных «наливаек». Об этом 15 ноября в разговоре с «Известиями» заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталия Полуянова.

«Вдумайтесь, каждое четвертое преступление в стране совершается человеком в состоянии алкогольного опьянения. По итогам прошлого года в моем избирательном округе — Белгородской области — более 1,5 тыс. преступлений было совершено как раз-таки в пьяном состоянии. Далеко не последняя роль в этой статистике принадлежит круглосуточным «наливайкам», — подчеркнула Полуянова.

По ее словам, «наливайки» — это актуальная тема для жителей многоэтажных домов. Так, депутат рассказала, что жители ее округа часто обращаются к ней с этой проблемой, жалуясь на громкую музыку, нецензурную лексику и поведения клиентов таких заведений. Она отметила, что на такие жалобы иногда приходилось реагировать мгновенно.

«Прекрасно понимаю людей. Моя позиция по этому вопросу неизменна — жилые дома не место, в котором можно наливать спиртное, тем более в ночное время. Взрослые и уж тем более дети не должны быть свидетелями подобного. Ничего не должно мешать людям жить спокойной жизнью, чувствовать себя комфортно в собственном доме», — заключила Полуянова.

Накануне стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете работы «наливаек» в ночное время. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что по пресечению незаконной деятельности таких заведений создана рабочая группа. Так, за регионами предлагается закрепить право устанавливать запрет на продажу пива, сидра и других напитков в многоквартирных домах.

В этот же день в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в предприятиях быстрого обслуживания, кафетериях, кофейнях, закусочных, столовых и магазинах кулинарии.