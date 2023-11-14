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В Госдуме предложили запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Государственная дума рассмотрит законопроект о запрете работы «наливаек» в ночное время. Об этом 14 ноября сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Из-за деятельности «наливаек» люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что в Госдуме была создана рабочая группа по пресечению незаконной деятельности таких заведений. Так, за регионами предлагается закрепить право устанавливать запрет на продажу пива, сидра и других напитков в многоквартирных домах.

Кроме того, запрещается приписывать алкогольной продукции какие-либо лечебные свойства, а также использовать в названии наименования продуктов, не входящих ее состав. При этом законопроект запрещает давать такой продукции названия, способные ввести потребителя в заблуждение относительно природы, состава и других характеристик напитка.

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Ранее в этот день в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в предприятиях быстрого обслуживания, кафетериях, кофейнях, закусочных, столовых и в магазинах кулинарии.

При этом 9 ноября Минфин в согласовании с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом выступил против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В министерстве посчитали, что право жильцов ограничивать работу таких точек создаст новый административный барьер для бизнесменов.

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