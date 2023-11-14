В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в предприятиях быстрого обслуживания, кафетериях, кофейнях, закусочных, столовых и в магазинах кулинарии. Также регионы смогут закрыть или ограничить работу «наливаек» — небольших заведений, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Проект ГД позволяет властям регионов по своему усмотрению вводить запрет на розничную торговлю крепким алкоголем по ночам в «наливайках». Кроме того, регионы смогут запретить розничную продажу в таких «псевдокафе» пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и тому подобного, либо устанавливать требования к такой торговле.

«Известия» в мае писали о том, что Законодательное собрание Архангельской области во главе с губернатором вносили в Госдуму законопроект по борьбе с «полулегальной» продажей алкоголя, так называемых «наливаек».

«Правоохранительные органы прямо увязывают с деятельностью данных заведений ухудшение криминогенной ситуации, подозревают их — и часто не без основания! — в реализации опасного контрафакта. Жители, в свою очередь, жалуются на шум, антисанитарию и постоянные дебоши под окнами, причем круглосуточные», — уточняет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По его словам, нельзя всех грести под одну гребенку — очень много среди них и приличных заведений. Но большое количество именно что «наливаек», которые не имеют ни кухни, ни даже нормального меню, являются кафе только на бумаге и просто обходят запрет на розничную продажу спиртного в ночное время. Эффективных рычагов влияния на них до сих пор нет.

«Поэтому очень хорошо, что изначально поднятая нами в Архангельской области тема борьбы с «наливайками» так оперативно была поддержана на федеральном уровне, и депутаты Госдумы в очень сжатые сроки подготовили соответствующий законопроект. Благодаря нему мы у себя в регионе сможем руководствоваться уже не только существующими нормами по продаже алкогольной продукции, но и более четкими и однозначными законами, направленными на обеспечение благополучия и безопасности наших граждан», — отметил Цыбульский.

С ним согласен и первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, который выступил соавтором этого законопроекта.

«Уже много раз говорил и еще раз повторю: подобных заведений вообще не должно быть в границах территории многоквартирного дома. В жилом доме люди должны жить. И жить спокойно и комфортно. А когда под окнами твоей квартиры круглые сутки идет торговля алкоголем, жизнь превращается в кошмар», — заключил Кошелев.

О том, что в РФ могут наделить регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в «наливайках», стало известно 24 мая. Соответствующий законопроект подготовил замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов из «Единой России» по итогам поручения спикера ГД Вячеслава Володина.

Позже, 27 июня, депутаты Госдумы от «Единой России» сообщали о намерении внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.