СК возбудил дело после нападения собаки на семилетнюю девочку в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собаки на семилетнюю девочку. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе окружного СУ СК России.

«По результатам проверки, проведенной по сообщению о травмировании малолетней в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 12 ноября возле магазина. Бездомная собака укусила семилетнюю девочку в лицо, когда та начала обнимать животное. Ребенок получил рваную рану нижней губы. Собаку уже отловили и поместили в приют.

Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Действиям должностных лиц, ответственных за отлов собак, будет дана оценка.

Все обстоятельства устанавливаются. Доклад, содержащий уже установленные детали, был представлен в центральный аппарат Следственного комитета.

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