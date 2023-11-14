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В Югре бездомная собака напала на девочку и укусила ее за лицо

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Muhammad Manan
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В поселке Федоровском Ханты-Мансийского автономного округа-Югре бездомная собака напала на семилетнюю девочку и укусила ее за лицо. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Следственный комитет России по региону в Telegram-канале.

«По имеющимся данным, собака бездомная, чипированная <…> в настоящее время отловлена», — отмечается в публикации ведомства.

Кроме того, Сургутский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту случившегося.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастыркин поручил предоставить доклад о ходе проверки по факту травмирования девочки.

«Дочке зашили губу. Как будет дальше, пока не знаем. Врачи прогнозов не дают», — рассказала мать ребенка Алена Качалка.

9 ноября на улице Минской в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Спустя два дня, 11 ноября, прокуратура Калужской области организовала проверку по этому факту.

12 ноября мать пострадавшей девочки рассказала, что ей диагностировали рваные раны на ноге, на локте. Ребенку наложили пять швов, она хромает, ей больно наступать на ногу.

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