Средний чек за вип-туры по России составил 4,8 млн рублей

Запросы на авторские VIP-туры по России в 2023 году увеличились на 20%. К такому выводу пришла аналитическая служба туроператора «Cosmos Экспедиция» российского гостиничного бренда Cosmos Hotel Group по предварительным итогам продажи туров, организованных в 2023 году.

Средний чек авторского VIP-тура на группу, которая включала от 6 до 12 человек составил 4,8 млн. рублей, рассказали 15 ноября «Известиям» в аналитической службе. Самым популярным направлением, составленным по индивидуальному маршруту по России стала Камчатка, за ней следуют: Байкал, Якутия, Карелия и Кольский полуостров.

В 2023 году в топ-5 самых необычных запросов от российских путешественников вошли: посадки с вертолета на кратер действующего вулкана Малый Семячик на Камчатке, рыбалка на дикой горной реке Вахиль (Камчатский край), экспедиция на Командорские острова, одиночный тур-перезагрузка к подножию Белухи (горный Алтай), личная встреча с настоящим Шаманом в Бурятии.

Как правило, при бронировании гости выбирали отели категории 5 звезд, при этом глубина бронирования составляла от двух до трех месяцев до начала мероприятия. Средняя длительность VIP-тура составила не более шести ночей.

Представители туроператора отметили, что анализируя результаты запросов от российских туристов в этом году можно сделать вывод, что трендом следующего сезона станут путешествия со смыслом, с элементами экстрима, в самые неизведанные природные уголки России.

В октябре в пресс-службе «Русского Экспресса» рассказали «Известиям» о тенденции роста популярности на событийный туризм. Отмечалось, что россияне едут в другие страны, чтобы попасть на концерты мировых звезд. А представители туристической отрасли в ответ на спрос готовы предлагать им туры «под ключ».