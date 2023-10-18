В России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм

О тенденции роста популярности на событийный туризм «Известиям» рассказали в пресс-службе «Русского Экспресса». Наши соотечественники едут в другие страны, чтобы попасть на концерты мировых звезд. А представители туристической отрасли в ответ на спрос готовы предлагать им туры «под ключ».

«После изменения геополитической ситуации и после того, как западные исполнители перестали к нам приезжать, спрос на событийные туры вырос. В этом году мы почувствовали это и предложили туры на концерты. Как правило, такой тур не отличается от обычного. Просто мы стараемся подобрать отель поближе к месту проведения мероприятия. Плюс помогаем приобрести билеты. Во всем остальном это такая же стандартная поездка», — сообщили в пресс-службе туроператора.

На концерт Бруно Марса в начале октября в Сети можно было найти тур примерно за 80 тыс. рублей. Включал он билет на шоу, перелет и несколько ночей в гостинице. Но предложений на рынке всё же не так много, поэтому некоторые поклонники творчества зарубежных артистов туры планируют сами.

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Если звезды выступают: сколько стоят туры на зарубежных артистов