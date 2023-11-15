Прокуратура попросила ужесточить приговор экс-судье Кондрат

Первый апелляционный суд в среду, 15 ноября, рассмотрел жалобу прокуратуры на приговор экс-судье московского арбитража Елене Кондрат, приговоренной к девяти годам лишения свободы за посредничество во взятке.

Согласно озвученной прокурором позиции, Кондрат не сотрудничала со следствием и не признала свою вину. С учетом этого сторона обвинения попросила добавить Кондрат еще 2,5 года колонии — изменить приговор на 11,5 года. А штраф 77 млн рублей увеличить до 253 млн рублей.

Сама Кондрат участвовала в процессе по видеосвязи. Ранее она просила о личном участии в заседании, но судейская коллегия ей в этом отказала. Также суд отказал в ходатайстве защитников экс-судьи о проведении судебного заседания в закрытом режиме.

Елена Кондрат настаивает на своей полной невиновности. Ее адвокат Алексей Ковалев попросил суд отменить приговор и оправдать его подзащитную. Также сторона защиты заявила о некоем вещественном доказательстве невиновности Кондрат, с которым не знаком ни суд, ни гособвинитель.

В свою очередь, прокурор подчеркнула, что вина Кондрат была полностью установлена.

«Оснований для удовлетворения ходатайств стороны защиты нет», — сказала прокурор.

Адвокаты подали ходатайства о повторном истребовании и исследовании доказательств по делу, приобщении дополнительных доказательств, а также допроса нескольких новых свидетелей.

По версии следствия, в 2020 году Елена Кондрат предложила своей коллеге, действующей арбитражной судье Елене Махалкиной, вычеркнуть из дела о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Разговор происходил в ресторане, Кондрат рассказала коллеге, что к ней обратились люди, готовые заплатить за «услугу» $50 тыс.

После этого Кондрат регулярно звонила и встречалась с Махалкиной, чтобы та приняла «нужное» решение. Однако Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и дальнейшее общение женщин проходило под контролем сотрудников ФСБ — во время передачи денег Кондрат задержали. Ее сына Николая Кондрата сейчас судят за покушение на убийство Елены Махалкиной: по версии следствия, он пытался отомстить за мать.

В июле Мосгорсуд приговорил скандально известную супругу экс-замгенпрокурора страны Ивана Кондрата к девяти годам колонии за посредничество при передаче взятки.

Также суд оштрафовал ее на 77 млн 964 тыс. рублей и лишил права занимать должности в госорганах, судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет. Кондрат была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Гособвинение просило ей 11,5 года.

Ранее фигурантка дела прославилась тем, что сбежала от следствия прямо перед арестом и была объявлена в розыск. В СК заявили об активном противодействии со стороны фигурантки и ее защитников.