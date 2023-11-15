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В школьный курс о защите Родины войдет информация о боевом применении БПЛА

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Проект приказа Минпросвещения РФ опубликован 15 ноября на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что требования к освоению базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать представления об общевойсковом бое, а также о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Учащиеся должны представлять роль России в современном мире, знать об угрозах военного характера и роли Вооруженных сил (ВС) РФ в обеспечении защиты государства, указано в документе.

Кроме того, школьникам будут преподавать медицинские основы: навыки первой помощи, знания о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

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29 июня стало известно, что предмет «Основы безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Отмечалось, что формируется рабочая группа, которая будет заниматься созданием новой учебной федеральной программы.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что введение в российских школах нового предмета «Основы безопасности и защита Родины» будет постепенным.

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