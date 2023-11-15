В Североморске построят бассейн за 82,5 млн рублей

Крытый бассейн планируют построить в Североморске Мурманской области. На эти цели выделено 82,5 млн рублей. Это следует из постановления регионального правительства.

Объект возведут в районе улицы Площадь Мужества. Подрядчиком выступает строительная компания «Вертикаль», деньги направят из резервного фонда.

По информации ИА «Би-порт», завершить строительство планируют к 30 ноября 2024 года.

В начале ноября сообщалось, что в Мурманской области продолжается укладка железнодорожных путей к порту Лавна. Строительство идет в две смены.