К порту Лавна уложили более 20 км железной дороги

В Мурманской области продолжается укладка железнодорожных путей к порту Лавна. Строительство идет в две смены, сообщает пресс-служба «Ространсмодернизации» в пятницу, 3 ноября.

Работы начались в конце сентября 2023 года. К настоящему времени уложено 20,243 км ж/д путей, включая станционные и подходы к мосту через реку Тулома. До середины декабря планируется уложить еще 29,5 км полотна.

На объекте трудятся более 2,5 тыс. человек. Работы ведутся на подготовленное основание с использованием тяжелой путевой техники. Всего планируется уложить более 45 км железнодорожного полотна.

Ранее в ноябре сообщалось, что новые запасы подземных вод открыли в Оленегорске. В дальнейшем планируется строительство водозабора.