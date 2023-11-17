18 ноября — Михайловская родительская суббота: традиции и запреты

Михайловская родительская суббота отмечается накануне Собора Архангела Михаила — большого православного праздника, благодаря которому она получила свое название. В 2023 году эта дата приходится на 18 ноября. Какие традиции связаны с поминальным днем, рассказывают «Известия».

Михайловская родительская суббота в 2023 году — что значит

Родительскими субботами в православии называют особые поминальные дни, в которые принято чтить память по усопшим отцу или матери. С библейских времен такие субботы считаются днем тишины и покоя и как нельзя лучше подходят для молитв.

Всего в течение 2023 года отмечали несколько родительских суббот. Они пришлись на 18 февраля (Вселенская родительская суббота) 11, 18, 25 марта (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста), 25 апреля (Радоница), 3 июня (Троицкая родительская суббота), 7, 28 октября (Покровская и Дмитриевская родительские субботы).

Михайловская родительская суббота станет последней в текущем году.

Михайловская родительская суббота в 2023 году — как поминать усопших

В этот день недели верующие посещают храмы и кладбища, устраивают поминальные обеды. Начинается Михайловская суббота со службы в церкви. Во время нее просят о прощении грехов усопшего, зажигают свечи, оставляют записки о покойном, а также освещают пищу для поминальной трапезы. Если нет возможности посетить службу, можно помолиться за упокоение души и вне церкви.

После этого принято поехать на кладбище. Хотя подобная традиция не считается обязательной. Намного важнее в родительскую субботу молитвенное поминовение усопшего. Между тем многие едут на могилы своих близких, чтобы принести цветы и освященную пищу.

По возвращении домой в кругу семьи устраивают памятную трапезу. На стол ставят кутью — кашу из зерен пшена или риса с добавлением изюма или меда. Также подают узвар, блины или пироги с различными начинками. Причем их количество должно быть нечетным.

За столом вспоминают умерших, их добрые дела и поступки. При этом важно избегать негативных воспоминаний и не предаваться праздным разговорам.

Михайловская родительская суббота в 2023 году — что можно и нельзя делать

В Михайловскую родительскую субботу, как и в другие поминальные дни, нельзя ссориться, тяжело работать, сквернословить. Навести порядок в доме следует заранее, а все важные дела по хозяйству отложить на потом. Не приветствуются развлекательные мероприятия и чрезмерное употребление алкоголя.

Как правило, в такой день не проводят дни рождения, свадьбы и другие торжества. В народе это считают плохой приметой. Богоугодным делом считается подать милостыню и оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее «Известия» рассказали, как православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу, которая приходится на начало ноября.