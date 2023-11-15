«Роскосмос» рассекретил документы к 35-летию полета «Бурана»

«Роскосмос» опубликовал ранее не изданные архивные документы к 35-летию полета многоразового космического корабля «Буран». Об этом госкорпорация сообщила 15 ноября на своем сайте.

Среди рассекреченных документов опубликованы программа первого полета «Бурана», информация о многоразовой транспортной космической системе МТКС-О, транспортном ракетно-космическом комплексе «Буран-Т» и вариантах грузового транспортного аппарата для него.

Космический корабль «Буран» провел первый и единственный полет 15 ноября 1988 года, стартовав с космодрома Байконур на ракете-носителе сверхтяжелого класса «Энергия». Полет проходил в автоматическом режиме без экипажа. «Буран» дважды облетел Землю и приземлился на Байконуре.

Ранее, 28 сентября, скончался бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации «Энергия», заслуженный конструктор РФ Вячеслав Филин. Он был заместителем главного конструктора в экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия».