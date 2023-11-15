Врач рассказала, как не спутать невралгию и сердечный приступ

Боль в груди может ощущаться по-разному и иметь разные причины. Симптомом каких заболеваний может быть боль в области грудной клетки, как отличить межреберную невралгию от сердечного приступа и почему боль в груди нельзя игнорировать, 15 ноября «Известиям» рассказала врач-кардиолог ИНВИТРО Анна Чугунникова.

«Чаще всего такая боль может возникать при заболеваниях органов, расположенных в области грудной клетки — во-первых, сердца и сосудов (стенокардия, миокардит, инфаркт миокарда), во-вторых, органов дыхания (бронхит, пневмония, плеврит). Кроме того, боли в этой области могут возникать при болезнях органов пищеварения (рефлюкс-эзофагит, язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь), при межреберной невралгии, остеохондрозе позвоночника, панических атаках, в результате травм и прочего», — сказала она.

Одна из основных причин — дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Межреберные нервы отходят от спинного мозга — они располагаются в центре позвоночного канала и проходят под ребрами. Когда есть проблемы с грудным отделом позвоночника (остеофиты, проседание межпозвоночных дисков), происходит сдавливание нервов, и появляется боль, которая распространяется на переднюю поверхность грудной клетки, она может напоминать сердечные боли, пояснила специалист. Также межреберная невралгия может быть вызвана чрезмерными физическими нагрузками, работой за столом в неэргономичной позе, сном на неудобном матрасе и подушке, переохлаждением, герпетической инфекцией, травматизацией нервов в результате ушиба и так далее.

К основному сердечно-сосудистому заболеванию, которое протекает с болевым синдромом в области груди, по словам кардиолога, относится ишемическая болезнь сердца — острое (инфаркт миокарда) или хроническое (стенокардия напряжения) поражение сердечной мышцы, вызванное уменьшением или прекращением кровотока по артериям, которые снабжают сердце кровью.

«Симптомы межреберной невралгии и заболеваний сердца могут быть схожи. При появлении дискомфорта или боли в области грудной клетки важно определить, откуда возникла боль, ее характер (колющая, давящая, пронизывающая), длительность и куда она «отдает» (иррадиирует), а также есть ли провоцирующие факторы. В ряде случаев могут возникать дополнительные симптомы (одышка, головная боль). При типичной стенокардии характерны боль или чувство сжатия, давления или тяжести за грудиной, которые иногда описываются как дискомфорт. Может «отдавать» в левую руку, шею, нижнюю челюсть, в подложечную область (эпигастрий). Боль возникает после физической нагрузки или сильного стресса и быстро исчезает после прекращения физической нагрузки или после приема лекарственных средств для снятия приступов стенокардии», — разъяснила Чугунникова.

При инфаркте миокарда симптомы схожи по характеру с возникающими при приступе стенокардии, но, как правило, сильнее и продолжительнее (от 20 минут до нескольких часов), они могут возникать в покое. Человек может испытывать чувство страха, повышенную потливость, панику, одышку, головную боль, тошноту. Инфаркт миокарда — жизнеугрожающее состояние, при котором нужна срочная медицинская помощь и госпитализация.

Основное проявление межреберной невралгии — это постоянная боль по ходу нервов, периодически приступообразно усиливающаяся. Иногда эта боль проявляется как односторонняя, ее характеризуют как острую, «электрическую», пронизывающую, «опоясывающую». Она появляется или нарастает на вдохе, при чихании, кашле, смехе, резких движениях, при неподвижном состоянии чаще отсутствует. Боль определяется при прощупывании (пальпации) ребер и промежутков между ними и может сохраняться от нескольких дней до нескольких недель.

«Боль в области груди требует особого внимания и может быть признаком состояния, при котором необходима медицинская помощь. Только врач сможет поставить точный диагноз по итогу обследования и при необходимости направить на консультацию к кардиологу, неврологу или врачам других специальностей. Если боль в груди острая, нестерпимая или не проходит длительное время, нужно срочно обратиться за скорой медицинской помощью», — резюмировала Чугунникова.

9 ноября врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян рассказала, что самыми известными признаками заболеваний сердца для большинства людей являются боль и одышка, однако стоит обращать внимание и на менее очевидные симптомы.

В качестве одного из них она назвала головную боль в затылочной области, которая может указывать на повышение артериального давления. Также с проблемами сердца и, в особенности, с аритмией могут быть связаны головокружения и обмороки, добавила врач.