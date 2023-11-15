СК проведет проверку осквернения могилы советских солдат в Финляндии

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по информации об осквернении могилы советских солдат в Финляндии. Об этом 15 ноября сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава СК запросил в МИД России всю информацию об обстоятельствах произошедшего.

Действиям причастных к совершению данного противоправного действия будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение советских солдат. Было возбуждено уголовное дело о вандализме, полиция квалифицировала этот акт как причинение ущерба.

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия взяла на себя обязательства заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики.