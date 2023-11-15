В Финляндии вандалы осквернили захоронение советских военнопленных

В финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение 17 советских военнопленных, о чем стало известно во вторник, 14 ноября.

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало был совершен акт вандализма. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело о вандализме, и полиция квалифицировала его как причинение ущерба», — сообщило Агентство регионального государственного управления Восточной Финляндии.

Там добавили, что подобные эпизоды вандализма имели место и в некоторых других местах на объектах, находящихся в ведении финского государства. Вандализм на могилах не допускается, к умершим необходимо относиться с уважением в соответствии с финскими законами, отметили в сообщении.

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия взяла на себя обязательства заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики.

«Власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о сотрудничестве в рамках заботы о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации. Государственное соглашение действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм могил предосудителен», — подчеркнул директор Агентства Ану Лильестрём.

25 октября неизвестные облили красной краской российский воинский мемориал в Будапеште. Уточняется, что красной краской облит монумент и мемориальные таблички, установленные на захоронении. Властям Будапешта будет отправлена нота.

В сентябре вандалы в молдавском селе Корнешты нанесли оскорбительные надписи на памятник воинам 6-й танковой армии СССР. Неизвестные облили краской постамент и нанесли на него надписи оскорбительного характера.