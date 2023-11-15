Что нужно знать о поступлении в музыкальную школу в 2023 году

Многие дети в поисках призвания и таланта увлекаются музыкой — а родители помогают им развивать способности с помощью специализированных школ. Для занятий в музыкалке ребенку потребуется немало усердия, совмещать их с уроками в обычной школе бывает достаточно трудно. Тем не менее музыкальная школа дает отличный старт исполнению мечты и может послужить началом целой карьеры. Как отдать ребенка в музыкальную школу и какие вступительные и выпускные испытания предстоят начинающему артисту — читайте в материале «Известий».

С какого возраста принимают в музыкальную школу

Обычно к обучению принимают детей в возрасте 5–6 лет. В государственных школах для музыкальных инструментов установлен разный верхний порог. К примеру, максимальный возраст для начала обучения игре на фортепиано 9 лет.

При этом в частных музыкальных школах и на платных отделениях государственных учреждений возрастные границы не учитываются.

Как поступить в музыкалку в 2023 году

Обучиться игре на музыкальном инструменте можно в государственных школах, частных учреждениях или в кружках соответствующей направленности в городских домах культуры. Как правило, занятия в частных школах проводят на платной основе.

Для обучения в музыкальной школе ребенку потребуется пройти педагогическую комиссию. Эксперты проверят, есть ли у кандидата на обучение слух, чувство ритма, развита ли память и координация движений. Обычно ребенка просят исполнить куплет песни, повторить за учителем несложный ритмический рисунок и отдельные мелодии. В зависимости от выбранного инструмента и учебного заведения могут быть и другие испытания.

Запись в музыкальные школы обычно ведется с апреля, а испытания проходят в мае и июне. Дополнительный набор учебные заведения объявляют в августе.

Как правило, для поступления ребенка в школу необходимо предоставлять ксерокопию его свидетельства о рождении, заявление от имени родителей, медицинскую справку о состоянии здоровья, копию СНИЛС и фотографии будущего ученика. Перечень может разниться в зависимости от выбранной школы.

Какие отделения есть в музыкальной школе

Во многих школах есть предпрофессиональные и общеэстетические программы. В первом случае больше количество учебных часов, программа серьезнее, промежуточные и итоговые испытания сложнее — всё потому, что детей готовят к полноценной карьере музыканта. В свою очередь общеэстетические программы нацелены лишь на формирование у обучающегося необходимого навыка, без планов на профессию.

Перевестись с одной программы на другую в процессе обучения возможно при наличии мест. Но перейти с общеэстетической на предпрофессиональную ученику будет сложно из-за большой разницы в подготовке.

В большинстве случаев в музыкальных школах обучают игре на фортепиано, на скрипке, на русских народных инструментах. Во многих учреждениях есть и вокальное отделение. При некоторых школах есть и занятия гитарой и барабанами, а в других ученик может освоить отдельно джазовое направление. Уточнять список специальностей и изучаемых дисциплин можно на сайтах музыкальных школ.

Сколько лет надо учиться в музыкальной школе

Срок обучения в музыкалке зависит от выбранной ребенком специальности — как правило, обучение игре на инструменте занимает от пяти до восьми лет. Кроме того, во многих школах предусмотрены подготовительные «нулевые» классы, и если ребенок уже владеет начальными навыками, срок обучения сокращается.

Ранее «Известия» рассказывали читателям, как ученик может перейти на домашнее обучение или закончить школу экстерном.