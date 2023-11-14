Домашнее обучение в России в 2023 году — все виды и условия

В силу особенностей здоровья или развития школьник может перейти на обучение по индивидуальной программе. Кто-то осваивает необходимые знания и навыки быстрее остальных, а кто-то готовится к аттестациям дома, чтобы распределять свое время более эффективно. При индивидуальном подходе ученик может заниматься в удобном ему темпе и распорядке. «Известия» рассказывают, что такое экстернат и домашнее обучение и как перейти на эту форму образования.

Экстернат и домашнее обучение — в чем разница

В соответствии с действующим российским законодательством, экстернатом сейчас называют любую форму домашнего обучения школьника, не обязательно в ускоренном темпе.

Обычно про надомников говорят, что они перешли на семейное обучение, а для детей старше 15 лет или обладателей аттестата об окончании девяти классов такая форма называется самообразованием.

При желании учащийся может осваивать школьную программу в ускоренном порядке — и пройти два и даже три года обучения за один.

Как работает домашнее обучение в 2023 году

При переходе на домашнее обучение семья самостоятельно определяет, как в дальнейшем будет проходить процесс образования. Иногда ребенка посещают учителя на дому, в других случаях он посещает занятия выборочно. Проходить программу школьник также может самостоятельно или с помощью родителей. Для разъяснения наиболее сложных моментов семья нанимает репетиторов. Порой параллельно ученик посещает частные курсы или занимается онлайн.

При этом школа процесс обучения не контролирует — главное, чтобы учащийся смог пройти аттестации с целью оценки полученных знаний. По итогам промежуточных и итоговых контрольных учителя и руководство школы делают вывод, можно ли переводить экстерна в следующий класс.

Педагоги при этом могут давать рекомендации, помогать ученикам работать над проектами, консультировать перед экзаменами и допускать к лабораторным работам.

Самому ученику не воспрещается в любой момент посетить занятия или воспользоваться материалами, которые предоставляет школа, например прийти в библиотеку.

Как перейти на домашнее обучение в 2023 году

Ограничений на экстернат не предусмотрено — это можно сделать даже на первом году учебы и в любое время года. Кроме того, для этого не нужно заключение медкомиссии, мнение учителей или директора школы.

Экстернат возможен как в государственной, так и в частной школе. Для этого у руководства нужно запросить образец заявления и сообщить о намерении перевести ребенка на домашнее обучение в местный департамент образования. Если планируется прикрепить ребенка к другой учебной организации, необходимо также приложить заявление об отчислении.

Каждый год дублировать заявление не придется. Заново направлять уведомление придется только в том случае, если ученик решит вернуться за школьную парту.

Как перейти экстерном на следующий год обучения

Если школьник захочет раньше перейти в следующий класс обучения, он может сдать аттестацию раньше. При этом даже если ученик получит тройку или четверку, он может быть переведен в следующий класс.

Для сдачи аттестационной работы досрочно потребуется заявление на имя директора.

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