Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления
Экономика
Доллар на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Армия
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении
Мир
ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов
Мир
Краснов заявил о задаче РФ и Кубы противостоять новым видам преступлений
Общество
В Курской области запретили использование пиротехники с 15 ноября
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
В ОПИ предложили властям ввести фиксированную цену на яйца в РФ
Сюжет:

Домашнее обучение в России в 2023 году — все виды и условия

Перейти на домашнее обучение может любой школьник с согласия родителей
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В силу особенностей здоровья или развития школьник может перейти на обучение по индивидуальной программе. Кто-то осваивает необходимые знания и навыки быстрее остальных, а кто-то готовится к аттестациям дома, чтобы распределять свое время более эффективно. При индивидуальном подходе ученик может заниматься в удобном ему темпе и распорядке. «Известия» рассказывают, что такое экстернат и домашнее обучение и как перейти на эту форму образования.

Экстернат и домашнее обучение — в чем разница

В соответствии с действующим российским законодательством, экстернатом сейчас называют любую форму домашнего обучения школьника, не обязательно в ускоренном темпе.

Обычно про надомников говорят, что они перешли на семейное обучение, а для детей старше 15 лет или обладателей аттестата об окончании девяти классов такая форма называется самообразованием.

Среднего рост: две трети российских школьников отказались от высшего образования
Более 60% девятиклассников выбирает обучение в колледжах

При желании учащийся может осваивать школьную программу в ускоренном порядке — и пройти два и даже три года обучения за один.

Как работает домашнее обучение в 2023 году

При переходе на домашнее обучение семья самостоятельно определяет, как в дальнейшем будет проходить процесс образования. Иногда ребенка посещают учителя на дому, в других случаях он посещает занятия выборочно. Проходить программу школьник также может самостоятельно или с помощью родителей. Для разъяснения наиболее сложных моментов семья нанимает репетиторов. Порой параллельно ученик посещает частные курсы или занимается онлайн.

При этом школа процесс обучения не контролирует — главное, чтобы учащийся смог пройти аттестации с целью оценки полученных знаний. По итогам промежуточных и итоговых контрольных учителя и руководство школы делают вывод, можно ли переводить экстерна в следующий класс.

Педагоги при этом могут давать рекомендации, помогать ученикам работать над проектами, консультировать перед экзаменами и допускать к лабораторным работам.

Цена просвещения: почему школьникам не хватило бесплатных учебников
В Совете Федерации потребовали проверить связь нехватки учебной литературы с монополией на рынке книгоиздания

Самому ученику не воспрещается в любой момент посетить занятия или воспользоваться материалами, которые предоставляет школа, например прийти в библиотеку.

Как перейти на домашнее обучение в 2023 году

Ограничений на экстернат не предусмотрено — это можно сделать даже на первом году учебы и в любое время года. Кроме того, для этого не нужно заключение медкомиссии, мнение учителей или директора школы.

Экстернат возможен как в государственной, так и в частной школе. Для этого у руководства нужно запросить образец заявления и сообщить о намерении перевести ребенка на домашнее обучение в местный департамент образования. Если планируется прикрепить ребенка к другой учебной организации, необходимо также приложить заявление об отчислении.

Каждый год дублировать заявление не придется. Заново направлять уведомление придется только в том случае, если ученик решит вернуться за школьную парту.

Как перейти экстерном на следующий год обучения

Если школьник захочет раньше перейти в следующий класс обучения, он может сдать аттестацию раньше. При этом даже если ученик получит тройку или четверку, он может быть переведен в следующий класс.

Для сдачи аттестационной работы досрочно потребуется заявление на имя директора.

Ранее «Известия» рассказывали, за что школьника могут оставить на второй год обучения и как можно этого избежать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023