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Палата представителей США одобрила временное финансирование правительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без предоставления помощи Израилю и Украине. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования.

За одобрение проекта высказались 336 членов палаты, против — 95. Для принятия закона были необходимы две трети голосов.

«Палата представителей США во вторник приняла временную меру, чтобы предотвратить частичное закрытие федерального правительства. <…> Краткосрочный законопроект теперь направляется в сенат», — пишет издание.

Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Отмечается, что он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

В рамках плана Джонсон сделал акцент на финансировании национальных программ, связанных с сельским хозяйством, энергетикой, военным строительством, транспортом и жильем. Однако в издании Politico уверены, что в сенате, где демократы составляют большинство, не пропустят его дальше.

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17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращен шатдаун. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

В связи со сложившимися обстоятельствами должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Позднее, 25 октября, палата представителей США избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Избрание растянулось на четыре дня. Таким образом, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.

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