Российская делегация прибыла в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. Об этом 15 ноября сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян <...> для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией», — сказано в публикации.

Сообщалось также, что Козлов выразил надежду на дальнейшее «существенное сотрудничество» с Северной Кореей на основе соглашений, заключенных президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время их встречи в сентябре на Дальнем Востоке России.

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

19 октября в КНДР назвали визит Лаврова в Северную Корею знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.