Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару
Общество
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Происшествия
Пожар произошел в ангаре с фургонами в Ленобласти
Мир
Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем
Мир
Почти 50 рейсов задержали в Сан-Франциско из-за саммита АТЭС
Общество
Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух человек в Екатеринбурге
Мир
В США заявили о скором заключении соглашения Израиля и ХАМАС по заложникам
Мир
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша в несоответствии посту
Общество
Депутат Госдумы поддержала совмещение женщинами карьеры с материнством
Мир
Лукашенко предложил Пашиняну не спешить с решением по участию в саммите ОДКБ
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ

Российская делегация прибыла в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии

0
Фото: REUTERS/KCNA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. Об этом 15 ноября сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян <...> для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией», — сказано в публикации.

Сообщалось также, что Козлов выразил надежду на дальнейшее «существенное сотрудничество» с Северной Кореей на основе соглашений, заключенных президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время их встречи в сентябре на Дальнем Востоке России.

Блоковое скопление: США сколачивают коалицию на корейском полуострове
Удалось ли главе Госдепа реанимировать внимание к Украине и настроить против РФ регион

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

19 октября в КНДР назвали визит Лаврова в Северную Корею знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в РФ встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023