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Пожар произошел в ангаре с фургонами в Ленобласти

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Фото: РЕН ТВ
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Пожар в деревне Пески Ленинградской области охватил ангар с несколькими металлическими фургонами. Об этом «Известиям» рассказал очевидец происшествия вечером во вторник, 14 ноября.

Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что возгорание случилось на складе автомобильной станции технического обслуживания.

«Там находится не склад СТО, там стояло несколько фургонов. Они и сгорели», — объяснил очевидец.

По данным главного управления (ГУ) МЧС России по региону, возгорание началось около 21:14. В итоге огонь охватил площадь в 750 кв. м. Оказалась полностью уничтожена огнем цельнометаллическая конструкция. К 22:27 огонь локализовали.

О пострадавших информации не поступало.

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Ранее, в ночь на 12 ноября, пожар случился в двухэтажном многоквартирном деревянном доме в Томске. Из 21 жильца пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.

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