Пожар произошел в ангаре с фургонами в Ленобласти
Пожар в деревне Пески Ленинградской области охватил ангар с несколькими металлическими фургонами. Об этом «Известиям» рассказал очевидец происшествия вечером во вторник, 14 ноября.
Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что возгорание случилось на складе автомобильной станции технического обслуживания.
«Там находится не склад СТО, там стояло несколько фургонов. Они и сгорели», — объяснил очевидец.
По данным главного управления (ГУ) МЧС России по региону, возгорание началось около 21:14. В итоге огонь охватил площадь в 750 кв. м. Оказалась полностью уничтожена огнем цельнометаллическая конструкция. К 22:27 огонь локализовали.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее, в ночь на 12 ноября, пожар случился в двухэтажном многоквартирном деревянном доме в Томске. Из 21 жильца пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.