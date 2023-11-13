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Двое пенсионеров остаются в реанимации после пожара на улице Ванцетти в Томске

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Фото: ГУ МЧС России по Томской области
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В реанимации Томской областной клинической больницы остаются двое пенсионеров, пострадавших при пожаре в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на улице Ванцетти в Томске 12 ноября. Об этом РИА «Томск» сообщили в пресс-службе облздрава.

«По информации Центра медицины катастроф департамента здравоохранения Томской области, девять человек, включая двоих детей, пострадали во время пожара. В реанимационном отделении Томской областной клинической больницы находятся двое пожилых людей: 74-летний мужчина и 72-летняя женщина. Оба — в состоянии средней степени тяжести», — рассказала собеседница информагентства.

Всего были госпитализированы восемь человек, четверо из них, помещенные в токсикологическое отделение, находятся в удовлетворительном состоянии. Так, 15-летняя девочка и 43-летняя женщина уже готовятся к выписке, а за 51-летним мужчиной и 19-летней девушкой врачи пока продолжают наблюдать.

В «травму» поместили 22-летнюю девушку, ее состояние медики тоже оценивают как удовлетворительное. 17-летнего юношу доставили в больницу № 1, он находится в состоянии средней степени тяжести. Девятому пострадавшему — 21-летнему молодому человеку — круглосуточное медицинское наблюдение не понадобилось, его обслужили амбулаторно и отпустили.

Пожар в доме на улице Ванцетти, 6/2 произошел в ночь на 12 ноября. Его площадь составила 165 кв. м. Из 21 жильца пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.

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