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Несколько рейсов задержали на вылет из Екатеринбурга из-за непогоды

Россияне назвали лучшие города для шопинга

Опрос: в списке лучших городов для шопинга лидируют Москва и Санкт-Петербург
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Россияне назвали города России, которые, по их мнению, больше всего подходят для шопинга. Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и аналитиков кошелька ЮMoney, с которым ознакомились 15 ноября «Известия», в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Казань и Калининград, получившие одинаковое количество голосов.

Большинство участников исследования (59%) назвали лучшим городом для шопинга столицу РФ. За Санкт-Петербург высказались 36%, у занявших третье место Казани и Калининграда — по 14% голосов. Еще 12% респондентов считают, что лучший шопинг во Владивостоке, а 11% — в Екатеринбурге. Также по этой категории отметили Сочи (9%), Краснодар (9%), Новосибирск (7%) и Нижний Новгород (6%).

Среди ключевых критериев выбора россияне назвали большое количество торговых центров и других площадок — так считают 69% респондентов. 39% акцентировали внимание на присутствии международных брендов. Для 31% интересно, чтобы в городе были представлены локальные марки и дизайнеры, еще 21% отметили важность низких цен на вещи.

По данным аналитиков ЮMoney, за последний год в России выросло число локальных брендов, которые пришли на замену ушедшим, а обороты онлайн-магазинов одежды не только не снизились, но и демонстрируют устойчивый рост. Лидируют Москва и Екатеринбург, где растет число покупок одежды, электроники и бытовой техники.

«В Екатеринбурге за неделю до старта распродаж, с 1 по 5 ноября 2023 года, оборот онлайн-магазинов одежды и обуви увеличился на 26%, а средний чек вырос на 62% относительно того же периода в 2022 году и составил 11 806 рублей. В Москве в этот период обороты онлайн-магазинов одежды и обуви тоже выросли, но всего на 3%. Средний чек стал на 47% больше и составил 11 618 рублей», — сообщила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

В опросе приняли участие 3200 респондентов из всех регионов страны.

Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей
«Черная пятница» стала самой востребованной распродажей у россиян

Ранее, 2 ноября, ритейлеры и эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, что после сложностей, с которыми рынок столкнулся в прошлом году, потребительский спрос в России стабильно растет. Так, в первые девять месяцев 2023 года общее число заказов на «Яндекс Маркете» возросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец сентября самые популярные категории — электроника, бытовая техника, товары для дома.

8 ноября практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала «Известиям», как выгодно совершать покупки в дни распродаж и как правильно распоряжаться деньгами. Эксперт посоветовала заранее составить список того, что нужно приобрести, чтобы не делать эмоциональные покупки, и запланировать допустимый для приобретений бюджет.

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