Эксперты рассказали о росте потребительского спроса в России

После сложностей, с которыми рынок столкнулся в прошлом году, потребительский спрос в России стабильно растет, рассказали 2 ноября ритейлеры и эксперты, опрошенные «Известиями».

По данным аналитической компании NielsenIQ, за 12 месяцев по сентябрь 2023-го заметно восстановление спроса почти во всех продовольственных категориях. Сильнее всего на омниканальном рынке растут натуральные продажи снеков (+12%) и прохладительных напитков (+11,8%).

«Самый заметный рост среди каналов продаж показывает онлайн-торговля. Прирост FMCG-продаж в интернете составил +32% в денежном и +31% в натуральном выражении. При этом почти все категории FMCG растут в онлайне двузначными темпами, в том числе непродовольственная группа и детское питание», — сказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

В первые девять месяцев 2023 года общее число заказов на «Яндекс Маркете» возросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец сентября самые популярные категории — электроника, бытовая техника, товары для дома.

В «Авито» также сообщили о росте интереса к бытовой технике и товарам для дома. Холодильники и морозильные камеры россияне покупали на 16% чаще, чем в январе, шкафы, комоды и стеллажи — на 12% чаще. Кроме того, по словам директора по доверию и безопасности «Авито» Андрея Рыбинцева, самой популярной категорией товаров на платформе в октябре стала женская верхняя одежда.

Также, согласно данным «Авито», россияне склонны к спонтанным покупкам. Их в той или иной степени совершает более 80% респондентов. Четверть опрошенных делает это раз в месяц, каждый пятый — раз в неделю, а каждый десятый — почти ежедневно. При этом большинство россиян выбирает лакомства и деликатесы, одежду и обувь. 31% респондентов позволяет себе приобрести товары для дома и предметы мебели, а товарам для красоты и электронике отдают предпочтение 27 и 24% россиян соответственно.

Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова, согласно исследованию, в топ-5 источников счастья у россиян наряду с семьей, личной жизнью, друзьями и здоровьем входит шопинг.

«Причем покупки онлайн успешно соперничают с классическими супермаркетами и торговыми центрами. Неизменными атрибутами покупок, приносящими счастье, являются удобное банковское приложение и дистанционная оплата пластиковой картой с выгодными условиями. Если говорить о дебетовой, то это — кешбэк и скидки, а для кредитной — длинный грейс-период», — сказала она.

Увеличение потребительских расходов населения приводит к росту доходов производителей за счет увеличения спроса на их продукцию, указала доктор экономических наук, профессор труда и социальных отношений Татьяна Гришина. Работники, занятые в производстве товаров и услуг, потребительский спрос на которые вырос, получают стабильную заработную плату и более высокие доходы, поэтому сами будут стремиться потратить полученные средства на необходимые им товары и услуги. Получается своего рода спираль.

«Государство получает дополнительные доходы в бюджет за счет увеличения налоговых поступления. Производители также получают дополнительную прибыль, которую могут расходовать на внедрение новых инновационных технологий, рекламу, привлечение более квалифицированного персонала и прочее, а это в дальнейшем может привести и к снижению стоимости продукции, и к повышению ее качества, то есть к повышению конкурентоспособности на рынке этого производителя», — сказала она.

По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, потребительский спрос растет во многом потому, что граждане доверяют правительству.

Росту потребительского спроса также способствует тенденция на снижение уровня безработицы: в августе текущего года уровень безработицы снова обновил рекордный минимум и составил 2,96% против 3% в июле. Кроме того, на фоне роста номинальной заработной платы в дефицитных отраслях и в целом по России наблюдается восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения, заявила заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

Накануне в Минэкономразвития рассказали, что рост реальной заработной платы россиян наблюдается во всех сферах экономики.