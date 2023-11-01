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В Минэкономразвития отметили рост реальных доходов россиян во всех сферах экономики

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Рост реальной заработной платы россиян наблюдается во всех сферах экономики. Так в среду, 1 ноября, прокомментировали в Минэкономразвития слова президента РФ Владимира Путина о росте доходов в России выше инфляции.

«Опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: +11,6% к восьми месяцам 2022 года, в основном за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности (производство одежды +21,1%, изделий из кожи и обуви +14,8%)», — передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили рост реальных заработных плат на +9,6% г/г в отраслях гостеприимства благодаря развитию программ внутреннего туризма.

Говоря о внебюджетном секторе, в Минэкономразвития отметили, что там основными факторами роста стали ускорение экономической активности промышленных предприятий и связанный с этим спрос на квалифицированные кадры.

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Ранее в этот день Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что за восемь месяцев 2023 года зарплаты россиян прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть выше инфляции. Кроме того, он обратил внимание, что доходы россиян растут при устойчиво низкой безработице. Сейчас она держится на уровне около 3%.

Ранее, 11 октября, Путин отметил, что реальные доходы россиян выросли в I квартале на 4,4%, а в еврозоне снизились на 1,2%. В конце сентября президент на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым отметил, что уровень зарплат и благосостояние россиян должны повышаться.

В августе российский лидер указал на то, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 млн работников.

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