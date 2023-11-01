Путин указал на рост доходов россиян выше инфляции

Доходы россиян растут выше инфляции, заявил в среду, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

«За восемь месяцев они (зарплаты. — Ред.) прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.

Президент обратил внимание Центрального банка (ЦБ) и правительства на важность координации действий по снижению инфляции, так как она напрямую отражается на благополучии россиян. Глава государства призвал отслеживать динамику цен на особо востребованные услуги и товары.

Путин обратил внимание, что доходы россиян растут при устойчиво низкой безработице. Сейчас она держится на уровне около 3%.

Ранее, 11 октября, Путин отметил, что реальные доходы россиян выросли в I квартале на 4,4%, а в еврозоне снизились на 1,2%. В конце сентября президент на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым отметил, что уровень зарплат и благосостояние россиян должны повышаться.

В августе российский лидер указал на то, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 млн работников.