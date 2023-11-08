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Финансовый эксперт дала советы россиянам в преддверии распродаж

Эксперт Кузнецова посоветовала не доверять рекламе о «скидках в 99%» в дни распродаж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В этом месяце в России в магазинах традиционно состоятся распродажи. Так, акции и скидки будут 11-го числа, а также с 23 на 24 ноября. Практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова 8 ноября рассказала «Известиям», как выгодно совершать покупки в эти дни и как правильно распоряжаться деньгами.

Эксперт посоветовала заранее составить список того, что нужно приобрести, чтобы не делать эмоциональные покупки, а действовать по плану. Кроме того, по ее словам, необходимо запланировать бюджет — выделить сумму, которую человек готов потратить на распродажах.

Также, по ее словам, не следует доверять рекламе, лозунгам о «скидках в 99%».

«Оптимально еще за несколько недель до распродажи зафиксировать цены на товары, которые вы собираетесь приобрести, чтобы понять: реальные там скидки или это просто маркетинговый ход, когда на товар сначала «накручивают» 200% цены, а потом делают «скидку» на 70%», — рекомендовала Кузнецова.

Инвестор отметила, что лучше покупать с холодной головой: обдумывать, зачем нужна та или иная вещь, нет ли уже похожей, а также делать выбор в пользу того, что действительно нужно в настоящее время, а не того, что гипотетически может пригодиться года через два.

«Не стесняйтесь отказываться от покупок. Если вы приобрели вещь и поняли, что она вам не подошла, то по закону можете вернуть ее в течение 14 дней. Исключения есть (например, нижнее белье и косметика), но за большинство товаров, не бывших в использовании, продавец обязан вернуть деньги», — добавила Кузнецова.

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Ранее, 23 октября, в «Яндекс Маркете» рассказали «Известиям», что, согласно результатам исследования, среди самых популярных товаров у россиян на предстоящей распродаже 11 ноября: одежда и обувь для взрослых (42% ответивших на вопросы указали эту категорию), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%). При этом около половины респондентов (46%) планируют потратить до 10 тыс. рублей.

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