Названы самые популярные товары у россиян на распродаже 11.11

Перед одной из крупнейших распродаж года — 11.11, приуроченной ко Всемирному дню шопинга, в «Яндекс Маркете» провели исследование и выяснили, что планируют приобрести россияне и сколько на это потратят. Результатами представители маркетплейса поделились с «Известиями» 23 октября.

Отмечается, что о предстоящей распродаже знают четыре из пяти респондентов, пользующихся интернетом. Три четверти опрошенных собираются купить товары во время 11.11.

«Из года в год на 11.11 у покупателей наиболее популярны в основном одни и те же категории товаров. Но в этот раз изменения в предпочтениях всё-такие есть: теперь меньше людей планируют купить смартфоны по сравнению с прошлогодней распродажей (17% против 19% опрошенных). Среди самых популярных категорий в этом году — одежда и обувь для взрослых (42% респондентов), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%)», — сообщили аналитики.

Уточняется, что около половины респондентов (46%) планируют потратить на 11.11 до 10 тыс. рублей. Почти 20% опрошенных — от 5 тыс. до 9999 рублей, 16% — от 3 тыс. до 4999 рублей, 14% — от 10 тыс. до 14 999 рублей.

Участники опроса рассчитывают на скидки от 27 до 47% во время 11.11. Около трети опрошенных ожидают скидку от 50%. При этом большинству она кажется подозрительно высокой.

Трое из четырех респондентов, которые планируют покупки на эту распродажу, хотят заранее приобрести подарки близким, друзьям и коллегам на Новый год.

11.11 — это одна из мировых осенних распродаж наряду с «черной пятницей». Она проводится 11 ноября, а «черная пятница» — в четвертую пятницу ноября.

30 сентября «Известия» опубликовали результаты опроса маркетингового агентства «Сервизория», свидетельствующие о том, что россияне считают, что делать покупки на маркетплейсах выгоднее, чем в офлайн-магазинах. Такое мнение высказали больше 70% респондентов. Также 21% опрошенных не видит особой выгоды, а 9% предпочитают делать покупки в обычных магазинах.