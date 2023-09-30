Больше 70% россиян считают экономной покупку товаров на маркетплейсах

Опрос маркетингового агентства «Сервизория» на тему «Идеальная доставка: как покупателю пройти тернистый путь и не потерять веру в маркетплейс» показал, что россияне считают, что делать покупки на маркетплейсах выгоднее, чем в офлайн-магазинах. Такое мнение высказали больше 70% респондентов. Также 21% опрошенных не видит особой выгоды, а 9% предпочитают делать покупки в обычных магазинах. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 30 сентября.

Порядка 63% опрошенных назвали разницу в стоимости порядка 10–15% в пользу онлайн-площадок, остальные 29% считают, что экономия может достигать 5%, другие 8% отвечающих полагают, что цены в обычных магазинах и торговых центрах примерно одинаковые.

«Мы видим, что маркетплейсы популярны у экономически активного населения, а также у людей более старшего возраста по причине возможной экономии. При этом более активные пользователи таких площадок — жители мегаполисов и крупных городов. Почти половина респондентов, 46,6%, проживают в мегаполисах с численностью населения свыше 1 млн жителей, в крупных городах (от 500 тыс. до 1 млн жителей) — 20,3%, в городах с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек — 13,5 %. Интересно, но города поменьше, где проживает до 250 тыс. человек, а также в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек процент пользователей маркетплейсами составляет всего 8,4%, 11,2% соответственно», — сказала руководитель проектов по клиентскому опыту Анна Белова.

В компании выяснили, что чаще всего на маркетплейсах совершают покупки женщины — 88%, мужчины более редкие гости — только 11,9% ответили положительно. На вопрос совершали ли вы покупки на маркетплейсе за последние полгода 96,8% опрошенных ответили положительно.

При этом 82,7% респондентов совершают покупки раз в месяц и чаще, 13,2% участников признались, что делают это раз в два-три месяца, остальные 4% — раз в полгода или реже. Среди женщин совершают покупки раз в месяц и чаще — 85% опрошенных, среди мужчин — 65,5%.

Также в ходе опроса участникам было предложено выбрать несколько вариантов наиболее предпочитаемых ими площадок для онлайн-покупок. Большинство респондентов — 86% — отдали предпочтение Wildberries. Также значительный процент отвечающих — 78,6% — выбрали Ozon, а у 33,7% пользуется популярностью «Яндекс Маркет».

Получать заказ в пункте выдачи предпочитают 85% опрошенных, курьерскую доставку — 8,6%. Наименьшей популярностью пользуется получение заказа в постамате — 5,3%. Интересно, что респонденты в возрасте старше 60 лет предпочитают исключительно пункты выдачи заказов — 100% опрошенных.

Больше половины опрошенных — 65,4% — заказывает за один раз два-три товара и более, четыре и более товаров заказывает 23,5%. При этом 11% респондентов заказывают только один товар.

Отвечая на вопрос, какие категории товаров хотелось бы получать максимально оперативно, 48% опрошенных указали продукты питания, 37,4% — одежду и обувь, 30,5% — товары для здоровья и красоты.

Больше половины опрашиваемых (57%) не обращает внимания, в каком магазине покупают товар. Из них для 24,7% важен бред-производителя, а 35,5% на первое место ставят маркетплейс. Для 42,8% респондентов имеет значение название магазина, в котором они заказывают товар. Из них 21% предпочитает делать заказ только у продавцов с высоким рейтингом. Для 21% имеет значение не только название магазина, но и бренд товара и около 1% опрошенных предпочитает делать весь заказ от одного продавца.

Отвечая на вопрос, хотел бы респондент получать заказ по частям, 49,4% (120 человек) ответили отрицательно. Среди женщин этот показатель составил 49%, среди мужчин — 52%. Для 27% (65 человек) не имеет значения, как будет приходить товар и 24% ответили на вопрос утвердительно.

21 сентября стало известно, что «Яндекс Маркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов продукции на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированной продукцией, — например, товарами легкой промышленности.

Как рассказали «Известиям» в ЦРПТ, с помощью «Честного знака» люди смогут жаловаться на такую продукцию. Если центр подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку: ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.