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В Госдуме предлагают ликвидировать патентную систему трудоустройства мигрантов

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В Госдуме предлагают ликвидировать патентную систему трудоустройства мигрантов. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 15 ноября, выяснили «Известия».

«Согласно закону, иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдан патент. Вместе с тем контроль работы механизма выдачи патентов и соблюдения условий его получения иностранными работниками осуществляется в отношении лишь отдельных лиц при проведении проверок миграционного режима и в целом на неформальную занятость мигрантов не оказывает существенного влияния», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней подчеркивается, что патентная система, предусмотренная для борьбы с неформальной занятостью иностранных мигрантов, является неэффективным инструментом, в связи с чем ее целесообразно отменить, сохранив жесткий контроль над занятостью мигрантов, предписанный законом.

«Законопроектом предлагается ввести общее правило, согласно которому работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу», — говорится в документе.

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Также законом предусматривается исключение из этого порядка для таких категорий, как участники Государственной программы переселения, сотрудники дипломатических представительств, работающие иностранные журналисты и т.д., предлагается сохранить. Патентную систему привлечения иностранной рабочей силы в Российской Федерации настоящим законопроектом предлагается ликвидировать.

«Предлагаемые изменения системы привлечения мигрантов на работу позволят усилить контроль за распределением иностранных граждан по регионам, повысить доходы бюджета и выравнять условия трудоустройства мигрантов и граждан нашей страны», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его словам, сегодня в зависимости от региона стоимость патента варьируется от 2724 рублей до 10 929 рублей в месяц, и эти средства полностью зачисляются в региональный бюджет.

«В случае отмены патентной системы все иностранные трудовые мигранты будут обязаны платить полные суммы НДФЛ, предусмотренные для всех граждан нашей страны. В итоге суммы поступлений с мигрантов окажутся выше, чем те средства, которые они платят по фиксированным ставкам. Это означает, что мигранты лишаться необоснованных налоговых преференций, которые де-факто существуют в настоящее время», — отметил парламентарий.

В качестве примера можно оценить ситуацию в Москве и Московской области. В столичном регионе патент стоит 6600 рублей, и для государства он окупается при заработной плате 50 769,23 рубля в месяц. В то же время, надо учитывать, что средняя зарплата мигрантов в столичном строительном секторе составляет около 80 тыс. рублей, и сумма патента меньше, чем те деньги, которые бюджет мог бы получить, если бы мигрант платил налоги.

В октябре сообщалось, что в России планируют расширить перечень тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приезжают на работу, в целях получения образования, вида на жительство.

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