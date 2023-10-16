В РФ введут геномную идентификацию для некоторых категорий иностранных граждан

В России планируют расширить перечень тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приезжают на работу, в целях получения образования, вида на жительство. Также это могут быть лица, цель посещения страны которых не связана с трудоустройством, при этом они находятся в России более 90 дней. Кроме того, это будут иностранцы, незаконно находящиеся на территории РФ, либо осуществляющие трудовую деятельность в РФ в нарушение законодательства, либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии.

Как выяснили «Известия», такие поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной геномной регистрации в РФ» подготовлены зампредом комитета по безопасности, членом фракции «Единая Россия» Анатолием Выборным. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Предлагаемое законопроектом расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, приведет к увеличению информационного массива федеральной базы данных геномной информации и более эффективному использованию в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе прошлых лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что для всех указанных в новых нормах категорий уже введена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

«Законопроект очень важен для ускорения процесса создания базы для геномной идентификации приезжающих трудовых мигрантов. Ситуация с миграционной преступностью сегодня находится у нас на особом контроле, и много мер в связи с этим уже принято. На федеральном уровне предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда, стал обязательным экзамен по русскому языку для получения разрешения на временное проживание. Но криминальная статистика показывает, что ряд проблем еще сохраняется», — пояснил «Известиям» причины разработки законопроекта Анатолий Выборный.

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По крови будет: геномную идентификацию введут для трудовых мигрантов и иностранных студентов