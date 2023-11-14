Политолог раскрыл сценарии развития конфликта Залужного и Зеленского

Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главой ВСУ Валерием Залужным может привести либо к отставке последнего, либо к свержению главы государства.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 ноября, эксперт указал на то, что отставка Залужного не выведет ситуацию из тупика, потому считает свержение Зеленского более вероятным исходом.

«Глава ВСУ не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров, потому у него, как ни странно, больше возможностей для решения конфликта невоенными методами», — поделился Журавлев.

Политолог отметил, что Зеленский зашел слишком далеко и уже не готов менять свою позицию, потому что «и чужие не примут, и свои не поймут».

Эксперт допустил, что у Украины больше шансов с Залужным, поскольку он более опытен. Между тем, по словам Журавлева, пока сложно сказать, когда наступит переломный момент, поскольку решение будет приниматься не в Киеве.

«На Западе у разных сторон слишком много разных целей и интересов: у одних выборы, у других Израиль, у третьих Тайвань», — заключил политолог.

Ранее 14 ноября военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал нехватку оружия и снарядов главной проблемой ВСУ в зоне СВО. Эксперт отметил, что именно нехватка боеприпасов вынуждает Киев перераспределять силы.

13 ноября бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о конфликте Зеленского и Залужного. Он отметил, что военные недовольны неудавшимся контрнаступлением, неправильным применением западной помощи и низким уровнем компетенций в Киеве.

13 ноября народный депутат Евгений Шевченко заявил, что Залужный предложил Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов, пишет сайт kp.ru. Он увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны в ВСУ, сообщает телеканал «Звезда».

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — цитирует депутата RT.

Шевченко отметил, что в статье для зарубежного издания главком уже говорил о необходимости технологического скачка, так как солдаты на Украине «рано или поздно закончатся», отмечает телеканал «360».

2 ноября Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию, пишет Life.ru.