Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал нехватку оружия и снарядов главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 ноября, эксперт отметил, что именно нехватка боеприпасов вынуждает Киев перераспределять силы.

«Нехватка боеприпасов ощущается на самом деле на второстепенных участках. Украина сейчас определила направления, где она будет продолжать давление на нашу линию обороны и где это давление будет снижено», — пояснил он.

По словам Кнутова, именно такой смысл вкладывал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в свои слова о сложной обстановке на фронте. Залужный «пытался реабилитироваться» из-за того, что поставки оружия и боеприпасов были согласованы с Пентагоном. Признавать провал украинской армии с наступлением не хочет ни он, ни президент Украины Владимир Зеленский.

Кнутов добавил, что ответственность лежит на Пентагоне и украинском командовании, не сумевших просчитать действия ВСУ при контрнаступлении.

13 ноября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном. Он назвал ситуацию на фронте «сложной, но контролируемой». По его словам, труднее всего приходится ВСУ на авдеевском, купянском и марьинском направлениях, отмечает телеканал «Звезда».

Помимо этого, по словам Залужного, стороны обсудили планы на зимний период, а также текущие потребности украинских войск, пишет RT.

Тогда же Залужный предложил президенту Украины способ модернизации армии — укомплектовать армию солдатами-роботами, сообщает сайт kp.ru.

Ранее в тот же день сообщалось, что миссия Евросоюза планирует провести обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины. Сообщалось также, что альянс не успеет реализовать свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

В тот же день экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны, отмечает НСН.

Также 13 ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что боевики ВСУ могут потребовать отставки украинского президента Владимира Зеленского из-за тяжелой ситуации в зоне СВО. После наступления холодов военным Украины стало существенно тяжелее. Бойцы болеют, им не хватает продовольствия, оружия и снарядов, сообщает телеканал «360».

12 ноября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что британские спецслужбы видят в главкоме ВСУ Валерии Залужном замену нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По его мнению, западным спецслужбам дали добро на поиск кандидатуры на замену Зеленскому, так как противостояние с Россией обернулось фиаско, сообщает Life.ru.