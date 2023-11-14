Reuters сообщило о намерении Yandex N.V. продать разом все российские активы

Нидерландская компания Yandex N.V., которая является головной компанией российской группы «Яндекс», намерена до конца года одним разом продать все свои российские активы. Об этом 14 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на три независимых источника.

По его данным, речь идет о продаже не только контрольного пакета акций. При этом стоимость возможной сделки не раскрывается.

По оценке одного из источников СМИ, стоимость 100% активов IT-гиганта составляет 560 млрд руб. (около $6,18 млрд). Эта сумма примерно в два раза ниже объективной стоимости компании, однако утверждается, что данная «скидка» является одним из обязательных условий правительства РФ при продаже зарубежных активов. Еще один источник оценил сделку в $5 млрд, добавляет «Газета.Ru».

Reuters подчеркивает, что еще в мае 2023 года российские миллиардеры хотели приобрести активы Yandex N.V. за $7 млрд.

Ранее, 26 октября, журнал Forbes сообщил, что контрольный пакет «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов, доля каждого составит немногим более 7%. Как рассказал источник издания, руководство и акционеры компании активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал, при этом стороны заинтересованы в завершении сделки до конца года.

Отмечалось, что в рамках сделки зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. создает российскую «дочку», долю в которой продаст группе инвесторов из РФ. При этом в субхолдинг Yandex N.V. внесет почти весь бизнес «Яндекса», за исключением некоторых стартапов. Речь идет, в частности, о технологиях автономного вождения в России.

В июне глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций компании «Яндекс» по выставленной цене нецелесообразна. По его мнению, если актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, то нужно передать его во внешнее управление, как «Фортум». Банк стал участником консорциума по покупке доли в «Яндексе» в мае, однако размер доли банка в нем еще будет обсуждаться.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финский концерн Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.