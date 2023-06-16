Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Экономика
Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Общество
Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Глава ВТБ Костин предложил торпедировать сделку с «Яндексом»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций компании «Яндекс» по выставленной цене нецелесообразна: если актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как «Фортум». Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Так он ответил на вопрос о том, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме.

«Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях», — добавил финансист.

По его мнению, сделка не должна пройти на рыночных условиях американским инвесторам, «за то, что у нас отобрали всё».

«Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать», — отметил Костин, подчеркнув, что передача бизнеса «Яндекса» под управление должна пройти «по-честному».

Он поделился мнением, что расчеты могут быть заморожены, если в США «не примут закон о том, что они эти деньги направят на Украину».

Отточный прогноз: как изменит экономику РФ указ об управлении западными активами
В ответ на какие действия со стороны недружественных стран он был введен

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финский концерн Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.

Тогда же в Росимуществе уточнили, что введение внешнего управления акциями не лишает владельцев активов и права собственности, но первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

5 мая финский концерн выступил против передачи своих акций, назвав указ грубым «нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введение внешнего управления акциями зарубежной компании продиктовано необходимой защитой интересов страны на фоне шагов со стороны недружественных государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023