Глава ВТБ Костин предложил торпедировать сделку с «Яндексом»

Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций компании «Яндекс» по выставленной цене нецелесообразна: если актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как «Фортум». Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Так он ответил на вопрос о том, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме.

«Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях», — добавил финансист.

По его мнению, сделка не должна пройти на рыночных условиях американским инвесторам, «за то, что у нас отобрали всё».

«Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать», — отметил Костин, подчеркнув, что передача бизнеса «Яндекса» под управление должна пройти «по-честному».

Он поделился мнением, что расчеты могут быть заморожены, если в США «не примут закон о том, что они эти деньги направят на Украину».

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финский концерн Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.

Тогда же в Росимуществе уточнили, что введение внешнего управления акциями не лишает владельцев активов и права собственности, но первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

5 мая финский концерн выступил против передачи своих акций, назвав указ грубым «нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введение внешнего управления акциями зарубежной компании продиктовано необходимой защитой интересов страны на фоне шагов со стороны недружественных государств.