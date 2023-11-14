В Минфине предупредили о риске для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

Искусственное ограничение по предложению российских алмазов на рынке, которое возникает в связи с санкциями, не может быть компенсировано из других источников по причине отсутствия таковых и приведет к тому, что натуральные природные камни будут заменяться на синтетику. Об этом 14 ноября сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая, кстати, может производиться в неограниченных объемах», — заявил он в разговоре с журналистами.

Замминистра отметил, что подобное ограничение предложения поставит в уязвимое положение участников отрасли — от добычи до огранки и производства ювелирных украшений, которые рискуют потерять свой бизнес в очень короткое время.

«Российская Федерация приложит все усилия, чтобы смягчить разрушительное воздействие необдуманных действий Запада. Мы как ведущая алмазодобывающая страна в мире прекрасно понимаем, что если попытки западных стран фактически уничтожить Кимберлийский процесс увенчаются успехом, то алмазное сообщество безвозвратно потеряет уникальный многосторонний механизм регулирования, к которому оно привыкло», — заключил Моисеев.

Кимберлийский процесс создали в 2000 году для предотвращения потока на рынок так называемых конфликтных алмазов. Такие драгоценные камни добываются нелегально, а средства от их продажи используются радикальными движениями или их союзниками для финансирования конфликтов, чтобы подорвать законные правительства.

Ранее, 13 ноября, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено уже на этой неделе и будет включать в себя также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ.

Как рассказали эксперты «Известиям» 14 ноября, такое решение может привести к нарушению глобальных цепочек поставок, однако, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, полностью исключить российские алмазы из мирового рынка будет невозможно. Он уточнил, что санкции не смогут закрыть для российских поставок Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, Индия сможет и дальше обрабатывать российские алмазы.

Ранее, 1 ноября, в Минфине РФ заявили, что введение ограничительных мер против России как крупнейшего мирового поставщика алмазов неизбежно приведет к масштабным искажениям алмазного рынка.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.