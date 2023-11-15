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Врач предупредил об опасности теплой осени

Врач Иванов: теплая осень опасна повышенным риском вирусных инфекций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Многие люди воспринимают теплую осень без затяжных дождей и снега как подарок. Однако теплая погода осенью несет с собой ряд опасностей, предупредил 15 ноября в разговоре с «Известиями» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Он отметил, что любая осень — это переходный и довольно непростой период для организма. В это время значительно уменьшается продолжительность светового дня, а значит, организм не получает достаточно витамина D. Дефицит этого микронутриента негативно сказывается на состоянии иммунной системы в целом, приводя к большему риску заражения человека сезонными инфекциями.

«Колебания температуры воздуха осенью также приводят к изменениям в атмосферном давлении. Резкие перепады могут вызывать ухудшение самочувствия у пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Даже у людей без хронических патологий в этот период может появляться головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения сна», — рассказал Иванов.

По его словам, если на улице долгое время сохраняется теплая сухая погода, к типичным осенним факторам риска добавляются дополнительные.

Теплая сухая среда создает благоприятные условия для распространения вирусных инфекций. В тепле болезнетворные микроорганизмы активнее размножаются, а сухой воздух помогает им проникать в организм человека, а также позволяет дольше сохранять свою активность и жизнеспособность в окружающей среде — на одежде, предметах общего пользования, в воздухе.

«Ситуация усугубляется тем, что в условиях мягкой осени сложнее одеваться по погоде: можно запросто забыть шапку, понадеявшись, что день будет солнечным, или, наоборот, надеть под куртку лишний свитер и переохладиться, вспотев в нем. И если взрослые люди могут самостоятельно отслеживать свои ощущения и корректировать гардероб, то детям в этот период подобрать подходящую одежду становится намного сложнее. Отсюда рост заболеваемости, в том числе в детских коллективах», — отметил врач.

Также он добавил, что относительно теплая и влажная погода осенью способна усугубить симптомы аллергии. Преющая непромерзшая листва на улице создает благоприятные условия для развития плесени. Это не только один из наиболее агрессивных аллергенов, но и крайне токсичное вещество, которое повышает нагрузку на иммунную систему даже у людей без хронических патологий.

«Повышенная влажность воздуха (она напрямую зависит от его температуры: чем на улице холоднее, тем суше) усугубляет ситуацию за счет увеличения концентрации аллергенов, выхлопных газов и других вредных выбросов. Это негативно влияет на состояние иммунитета и дыхательных путей, а также приводит к значительному ухудшению состояния у людей с респираторными заболеваниями, в том числе с бронхиальной астмой», — подытожил Иванов.

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24 октября невролог Виктория Толмачева перечислила способы уменьшить приступы мигрени в осенне-зимний период. В частности, по ее словам, ношение шапки осенью может помочь избежать воспаления тройничного нерва и, как следствие, головной боли. Кроме того, нужно хорошо высыпаться, потому что именно во время сна организм избавляется от токсичных для центральной нервной системы веществ.

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