На выставке-форуме «Россия» рассказали о достижениях Магаданской области

Достижения Магаданской области были представлены посетителям Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили организаторы выставки.

Об успехах региона в развитии горнодобывающей и рыбной промышленности, а также о новых культурных проектах и туристических программах рассказал глава области Сергей Носов.

«Связать свою судьбу с Магаданской областью — очень перспективно. Благодаря вниманию и по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, при поддержке правительства РФ серьезно меняются социальная инфраструктура и качество жизни», — сообщил губернатор.

По словам Носова, область была и остается «золотым сердцем» России. В этой связи он отметил появление в регионе новых золотодобывающих фабрик, а также его лидерство в добыче рассыпного золота.

Также глава Магаданской области рассказал о начале изысканий других полезных ископаемых и развитии энергетике на Колыме. Согласно данным губернатора, регион не снижал темпов развития даже в пандемию и после введения санкций, а по уровню привлекательности входит в топ-10 субъектов РФ.

«Мы — первые в Российской Федерации по темпам роста инвестиций на душу населения. И не только в золото сегодня инвестируют — началось возрождение рыбной отрасли», — поделился Носов.

Ранее в этот день на выставке-форуме «Россия» также прошел день Хабаровского края. Достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности и образования представил его глава Михаил Дегтярев.

Накануне на выставке состоялся технический день. Организаторы обновили стенды, настроили технику и провели тренинги для работников.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.