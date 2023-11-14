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На выставке-форуме «Россия» прошел день Хабаровского края

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На Международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, состоялся день Хабаровского края. Об этом сообщили организаторы о вторник, 14 ноября.

Достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования представил глава региона Михаил Дегтярев.

«Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан», — отметил Дегтярев, рассказывая о Хабаровском крае.

Губернатор также пригласил посетителей выставки посетить регион не только с туристическими целями, но и для работы на заводах.

«Мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах — Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край — родину гренландских китов», — сказал он.

Дегтярев также напомнил, что в Комсомольске-на-Амуре до сих пор собирают лучшие истребители. Однако это не все достижения региона в авиационной отрасли: сейчас уже полностью импортозамещены самолеты Sukhoi Superjet 100, а в городе Охотске Хабаровского края по решению президента РФ Владимира Путина строится первая бетонная взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, он поделился успехами Хабаровского края в области образования. По словам губернатора, регион занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое в России в данной сфере. Увлеченных образованием и наукой поддерживают, создавая им высокооплачиваемые рабочие места, добавил он.

«Жители края — деятельные и предприимчивые, они умеют зарабатывать. Для них по поручению президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, который подписан Владимиром Путиным буквально на днях. Всё это нужно, чтобы повысить качество жизни людей», — указал глава региона.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Накануне на выставке-форуме «Россия» состоялся технический день. Организаторы обновили стенды, настроили технику и провели тренинги для работников.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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