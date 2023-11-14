РФ на Dubai Airshow получила около 50 предложений о покупке Ил-76МД-90А

Зарубежные страны проявляют большой интерес к российскому тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, получено уже около 50 предложений о покупке данных машин. Об этом 14 ноября ходе выставки Dubai Airshow гендиректор концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Интерес большой — страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из ближневосточного региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом и оборудованием», — сообщил Михеев в ходе общения с журналистами.

Экспортная модификация Ил-76МД-90А(Э) представлена на статической экспозиции выставки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Россия не демонстрировала машину такого класса на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года).

Ил-76МД-90А — это модернизированная модель Ил-76МД: самолет обновлен более чем на 70%. На нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, новейший комплекс обороны, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, а также «стеклянная кабина» с многофункциональными экранами.

Ранее 13 ноября вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров поделился с «Известиями» подробностями переговоров с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. Он отметил, что стороны договорились продолжить совместную работу в сфере авиации, так недавно Россия получила сертификат на вертолет Ми-171А2 — новую версии модели Ми-8/17, одного из самых массовых вертолетов мира. Вице-премьер рассказал, что также обсуждался вопрос более тесной кооперации в индустриальной сфере.

Днем ранее Мантуров рассказал, что на производственной площадке в Абу-Даби в ОАЭ началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, компания планирует открыть там салон для продажи и кастомизации машин. Присутствие бренда в странах Ближнего Востока предполагается расширять, после того как он «основательно закрепит» позиции в ОАЭ.